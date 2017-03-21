Demba ve Caner sahneye çıkıyor
Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan oyuncular, iki özel maçta kendilerini gösterecek.
MİLLİ ARADA 2 ÖZEL MAÇ
Kara Kartal, milli maçlar için verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirecek. İlk olarak 25 Mart cumartesi günü Romanya 1.Ligi takımlarında Asta Giurgiu ile Vodafone Arena Stadı'nda saat 15.00'te karşılaşacak olan siyah- beyazlılar, 28 Mart Salı günü de tesislerde Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Bu arada Beşiktaş, G.Birliği maçı hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:04
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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