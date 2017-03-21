 Demba ve Caner sahneye çıkıyor – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Demba ve Caner sahneye çıkıyor

    Demba ve Caner sahneye çıkıyor

    Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan oyuncular, iki özel maçta kendilerini gösterecek.

    Teknik direktör Güneş, hazırlık maçlarında başta , Ersan Gülüm ve olmak üzere yedek kalan diğer futbolcuların da son durumlarını görme imkanı bulacak. Demba Ba ve Caner, 2 hafta önce iyileşmelerine rağmen henüz resmi maç oynama şansı bulamadı.

    MİLLİ ARADA 2 ÖZEL MAÇ
    Kara Kartal, milli maçlar için verilen arayı hazırlık maçları yaparak değerlendirecek. İlk olarak 25 Mart cumartesi günü Romanya 1.Ligi takımlarında Asta Giurgiu ile Vodafone Arena Stadı'nda saat 15.00'te karşılaşacak olan siyah- beyazlılar, 28 Mart Salı günü de tesislerde Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Bu arada Beşiktaş, G.Birliği maçı hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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