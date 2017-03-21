Beşiktaş'ta gözler Demba Ba'ya çevrildi
Spor Toto Süper Lig'de kritik haftalara giren Beşiktaş'ta gözler Demba Ba'ya çevrildi.
Siyah-beyazlı takıma transfer olmasının ardından toparlanma sürecinde ilk çalışmalarını ABD'de yapan Demba Ba, son haftalarda takımla antrenman yaparak form tutmaya gayret gösteriyor.
- Hazırlık maçında son durumu ortaya çıkacak
Beşiktaş'ın teknik heyeti, Demba Ba'nın son durumunu ilk olarak oynanacak hazırlık maçında görme fırsatı bulacak.
Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı ekibin 25 Mart Cumartesi günü Romanya'nın Astra Giurgiu takımıyla yapacağı hazırlık karşılaşmasında görev alarak maç eksiğini gidermeye çalışacak.
- Cenk Tosun ve Aboubakar'ın alternatifi
Demba Ba; özellikle Cenk Tosun'un formsuz, Vincent Aboubakar'ın da cezalı olduğu kritik dönemlerde forma bekleyecek.
Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta sadece bir kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte 3 gol bulan Aboubakar ise Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Demba Ba, bu iki oyuncunun istikrarsız performansının ardından şans arayacak.
- İlk sezonunda takımının en golcü oyuncusu olmuştu
Senegalli futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği ilk sezonda çok önemli istatistiklere imza atmıştı.
2014-2015 sezonundaki lig mücadelesinde 18 gol atan Demba Ba, Avrupa kupalarında 8 ve Türkiye Kupası'nda bir gol kaydetti.
Oynadığı bir sezonda 27 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, geçen sezon 28 gol atan Mario Gomez'den önce takımının en golcü yabancı oyuncu unvanını da almıştı. Demba Ba, ayrıca Avrupa kupalarındaki 8 golüyle bu kulvarda bir sezonda en çok gol atan oyuncu durumuna gelmişti.
- Kalan 9 haftadaki rakiplere 9 gol
Demba Ba, Beşiktaş'ın kalan 9 haftada karşılaşacağı rakiplerine daha önce 9 gol atma başarısı gösterdi.
Siyah-beyazlı oyuncu, 2014-2015'te takımının yaptığı maçlarda attığı 18 golün yarısını kalan haftalardaki rakiplere karşı attı.
Beşiktaş, ligdeki son 9 haftada Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile karşılaşacak.
Demba Ba, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda Kasımpaşa'ya 3, Trabzonspor ve Bursaspor'a ikişer gol atmıştı. Senegalli oyuncu, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise 2014-2015'te bir kez gol sevinci yaşamıştı. Demba Ba, ayrıca siyah-beyazlıların 26. haftadaki rakibi Gençlerbirliği'nin filelerini de daha önce havalandırma başarısı göstermişti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:08
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK İKİZİ TS PALA 61 : SEN KENDİNİ KURU FASULYEDEN Mİ ZANNEDİYORSUN. BJK NİN İKİZİ TS
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 47
Yorum
BJK--B. ŞEHİR KİM NE KONUŞURSA KONUŞSUN TÜRKİYE DE SENARYOSU YAZILMIŞ FUTBOL OYNANIYOR.KİM NE OLACAK HER ŞEY BELLİ BU SENARYO DA.
- THE END
Toplam 15
Yorum
Cenk Elbirliği ile bitirdiniz adamı şimdi mundar etmeye çalışıyorsunuz.Biten sizlersinizde ne koltuksa o koltuk bir türlü bırakıp gidemediniz
Beşiktaş'ta gözler Demba Ba'ya çevrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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