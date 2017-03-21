Beşiktaş'ta gözler Demba Ba'ya çevrildi

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadroya yeniden dahil ettiği tecrübeli futbolcu, ligde kalan 9 haftada şans bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Çin'in Shanghai Shenhua takımına giden Senegalli futbolcu, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kaldı.

Siyah-beyazlı takıma transfer olmasının ardından toparlanma sürecinde ilk çalışmalarını ABD'de yapan Demba Ba, son haftalarda takımla antrenman yaparak form tutmaya gayret gösteriyor.

- Hazırlık maçında son durumu ortaya çıkacak

Beşiktaş'ın teknik heyeti, Demba Ba'nın son durumunu ilk olarak oynanacak hazırlık maçında görme fırsatı bulacak.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı ekibin 25 Mart Cumartesi günü Romanya'nın Astra Giurgiu takımıyla yapacağı hazırlık karşılaşmasında görev alarak maç eksiğini gidermeye çalışacak.

- Cenk Tosun ve Aboubakar'ın alternatifi

Demba Ba; özellikle Cenk Tosun'un formsuz, Vincent Aboubakar'ın da cezalı olduğu kritik dönemlerde forma bekleyecek.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Süper Lig'de yaptığı son 6 maçta sadece bir kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte 3 gol bulan Aboubakar ise Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Demba Ba, bu iki oyuncunun istikrarsız performansının ardından şans arayacak.

- İlk sezonunda takımının en golcü oyuncusu olmuştu

Senegalli futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği ilk sezonda çok önemli istatistiklere imza atmıştı.

2014-2015 sezonundaki lig mücadelesinde 18 gol atan Demba Ba, Avrupa kupalarında 8 ve Türkiye Kupası'nda bir gol kaydetti.

Oynadığı bir sezonda 27 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, geçen sezon 28 gol atan Mario Gomez'den önce takımının en golcü yabancı oyuncu unvanını da almıştı. Demba Ba, ayrıca Avrupa kupalarındaki 8 golüyle bu kulvarda bir sezonda en çok gol atan oyuncu durumuna gelmişti.

- Kalan 9 haftadaki rakiplere 9 gol

Demba Ba, Beşiktaş'ın kalan 9 haftada karşılaşacağı rakiplerine daha önce 9 gol atma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı oyuncu, 2014-2015'te takımının yaptığı maçlarda attığı 18 golün yarısını kalan haftalardaki rakiplere karşı attı.

Beşiktaş, ligdeki son 9 haftada Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile karşılaşacak.

Demba Ba, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda Kasımpaşa'ya 3, Trabzonspor ve Bursaspor'a ikişer gol atmıştı. Senegalli oyuncu, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Medipol Başakşehir karşısında ise 2014-2015'te bir kez gol sevinci yaşamıştı. Demba Ba, ayrıca siyah-beyazlıların 26. haftadaki rakibi Gençlerbirliği'nin filelerini de daha önce havalandırma başarısı göstermişti.