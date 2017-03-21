Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
A Spor’a konuşan Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, “Video hakem olsa şu an lider bizdik” diyen Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı’ya yanıt verdi ve “Bize karşı da hatalar yapıldı” dedi
İNŞALLAH YARI FİNALE ÇIKARIZ
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Lyon'u değerlendiren yönetici, "Son 8'e kadar kalmış her takım formdadır. Hak ederek gelmiş bizim gibi. İlk maçın Fransa'da. Bu önemli. Oradan iyi bir skorla dönersek burada atmosfer farklı olur. İyi oyuncuları var. Gerekli tedbirleri alıp, gidebildiğimiz en yüksek yere gitmek istiyoruz ve inşallah yarı finalde biz oluruz" dedi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:16
- Orman'dan Özbek'e transfer teklifi
Toplam 10
Yorum
Ahmet Bence başkanın bu egoluğu üç kulup arasında en başarızız kulubün beşiktaş olmasından dolayı.
- Ömer Ali-Bajic liste başında
Toplam 46
Yorum
ömer te. TakımındaTÜRKİYEYE GELMİŞ en iy yabancı i oyuncuyu harcayan .antreman metodu 5e-2 top çalışmasından ibaret bi adam nasıl başarılı olur nasl
- Trabzonspor'da N'Doye kendini buldu
Toplam 7
Yorum
bordom yabancıların bize ayak uydurması zaman alıyor ndoye ile bu durum anlaşılmış oldu, biz istiyoruz ki yattara gibi hemen bizden olsun.
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