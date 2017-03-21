 Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı! – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!

    Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!

    A Spor’a konuşan Beşiktaş Basın Sözcüsü , “Video hakem olsa şu an lider bizdik” diyen Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı’ya yanıt verdi ve “Bize karşı da hatalar yapıldı” dedi

    Beşiktaş Basın Sözcüsü , A Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "Video hakem uygulaması olsa, şu anda lider bizdik" sözlerine cevap veren Albayrak, "Kendilerine göre doğrudur. Ben de saymaya kalksam, bizde de birkaç tane şey bulabilirim. Bu argümanları yok edecek bir sistem gelmesinde fayda var" dedi. Aboubakar'a ceza vereceklerini söyleyen Albayrak, "Takımı yalnız bırakması doğru değil. Disiplin cezası vereceğiz" ifadesini kullandı.

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    UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Lyon'u değerlendiren yönetici, "Son 8'e kadar kalmış her takım formdadır. Hak ederek gelmiş bizim gibi. İlk maçın Fransa'da. Bu önemli. Oradan iyi bir skorla dönersek burada atmosfer farklı olur. İyi oyuncuları var. Gerekli tedbirleri alıp, gidebildiğimiz en yüksek yere gitmek istiyoruz ve inşallah yarı finalde biz oluruz" dedi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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