Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik!
A Spor’a konuşan Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, “Video hakem olsa şu an lider bizdik” diyen Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı’ya yanıt verdi ve “Bize karşı da hatalar yapıldı” dedi
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, A Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "Video hakem uygulaması olsa, şu anda lider bizdik" sözlerine cevap veren Albayrak, "Kendilerine göre doğrudur. Ben de saymaya kalksam, bizde de birkaç tane şey bulabilirim. Bu argümanları yok edecek bir sistem gelmesinde fayda var" dedi. Aboubakar'a ceza vereceklerini söyleyen Albayrak, "Takımı yalnız bırakması doğru değil. Disiplin cezası vereceğiz" ifadesini kullandı.
İNŞALLAH YARI FİNALE ÇIKARIZ
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Lyon'u değerlendiren yönetici, "Son 8'e kadar kalmış her takım formdadır. Hak ederek gelmiş bizim gibi. İlk maçın Fransa'da. Bu önemli. Oradan iyi bir skorla dönersek burada atmosfer farklı olur. İyi oyuncuları var. Gerekli tedbirleri alıp, gidebildiğimiz en yüksek yere gitmek istiyoruz ve inşallah yarı finalde biz oluruz" dedi.
İNŞALLAH YARI FİNALE ÇIKARIZ
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Lyon'u değerlendiren yönetici, "Son 8'e kadar kalmış her takım formdadır. Hak ederek gelmiş bizim gibi. İlk maçın Fransa'da. Bu önemli. Oradan iyi bir skorla dönersek burada atmosfer farklı olur. İyi oyuncuları var. Gerekli tedbirleri alıp, gidebildiğimiz en yüksek yere gitmek istiyoruz ve inşallah yarı finalde biz oluruz" dedi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Finlandiya ile 14. randevu
Toplam 2
Yorum
gsli sana biguzel kufur ederdim ama yayinlamazlar finland wins in dreams
- Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’da
Toplam 2
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Leader Trabzon maçında seyirciler ne yaptı?Ben bunda art niyet ararım..
- Lyon’un forveti Lacazette sakatlandı
Toplam 12
Yorum
Deniz Napoli icin de öyle diyordunuz
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