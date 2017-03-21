 Beşiktaş 3 yıl sonra kazandı – Fotomaç – 21 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş 3 yıl sonra kazandı

    Beşiktaş 3 yıl sonra kazandı

    Spor Toto Basketbol Ligi’nin 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan sahasında Galatasaray Odeabank’ı 90-84 mağlup etti. Beşiktaş Sompo Japan, bu sonuçla Galatasaray Odeabank’ı 3 yıl aradan sonra mağlup etmiş oldu.

    Galatasaray Odeabank'a karşı ligdeki son galibiyetini 2014'te alan siyah-beyazlılar, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 22. haftasında sarı-kırmızılı ekibi 90-84 mağlup ederek derbi hasretine son verdi.

    17. galibiyet
    Karşılaşmanın ilk yarısını 48-35 önde kapatan siyah-beyazlı takım, maçın tamamında etkili bir oyun ortaya koyarak salondan 90-84 galip ayrıldı. Beşiktaş Sompo Japan bu karşılaşma ile ligdeki 17. galibiyetini elde etmiş oldu.

    En skorer isimler
    Beşiktaş Sompo Japan'da Clark 24 sayı kaydederek takımın en çok sayı üreten oyuncusu olurken, sarı-kırmızılı takımda ise Micov 18 sayı atarak takımına en çok katkıda bulunan isim oldu.

    Karşılaşma öncesi ve devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlar yaptı. Beşiktaş taraftarının Ali Sami Yen'e de küfretmesi dikkat çekti. Maçın bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler küfürlü tezahürattan dolayı takımları soyunma odasına gönderdi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş 3 yıl sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.