Beşiktaş 3 yıl sonra kazandı
Spor Toto Basketbol Ligi’nin 22. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan sahasında Galatasaray Odeabank’ı 90-84 mağlup etti. Beşiktaş Sompo Japan, bu sonuçla Galatasaray Odeabank’ı 3 yıl aradan sonra mağlup etmiş oldu.
17. galibiyet
Karşılaşmanın ilk yarısını 48-35 önde kapatan siyah-beyazlı takım, maçın tamamında etkili bir oyun ortaya koyarak salondan 90-84 galip ayrıldı. Beşiktaş Sompo Japan bu karşılaşma ile ligdeki 17. galibiyetini elde etmiş oldu.
En skorer isimler
Beşiktaş Sompo Japan'da Clark 24 sayı kaydederek takımın en çok sayı üreten oyuncusu olurken, sarı-kırmızılı takımda ise Micov 18 sayı atarak takımına en çok katkıda bulunan isim oldu.
Karşılaşma öncesi ve devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlar yaptı. Beşiktaş taraftarının Ali Sami Yen'e de küfretmesi dikkat çekti. Maçın bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler küfürlü tezahürattan dolayı takımları soyunma odasına gönderdi.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 12:02
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 36
Yorum
Atillas-BJK Futbolda video hakem O L M A Z. Öyle pozisyonlar oluyor ki çözmek zor, TV'den pozisyonu yorumlamaya benzemez, Anlık ve binlerce taraftarın y
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 36
Yorum
muhittin başakşehirin başarısı Beşiktaş maçına kadar sürer..o maçtan sonra anca ikincilik için savaşması gerektiğini anlar..
- A Milli Takım’da mesai başladı
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Yorum
ses TÜRK FUTBOLUNUN VE MİLLİ TAKIMIN KURTULMASI İÇİN,FATİH TERİMDEN KURTULMASI LAZIM,YILLARCA MASAL DİNLEDİK.
Beşiktaş 3 yıl sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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