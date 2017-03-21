 Berkay’a yakın takip – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Berkay’a yakın takip

    Berkay’a yakın takip
    Beşiktaş yönetimi, Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki forvet Berkay Özcan'ı takibe aldı. Başkan Orman, genç yıldızın menajeriyle bizzat görüşürken menajer Yükselen, "Birçok üst düzey kulüp Berkay'la ilgileniyor. Bunların içinde Arsenal bile var. Zaman ne gösterir bilinmez" dedi.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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