Berkay’a yakın takip

Beşiktaş yönetimi, Stuttgart'ta forma giyen 19 yaşındaki forvet Berkay Özcan'ı takibe aldı. Başkan Orman, genç yıldızın menajeriyle bizzat görüşürken menajer Yükselen, "Birçok üst düzey kulüp Berkay'la ilgileniyor. Bunların içinde Arsenal bile var. Zaman ne gösterir bilinmez" dedi.