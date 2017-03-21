 Bahçelievler’den Kartal’a anıt sözü – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Bahçelievler’den Kartal’a anıt sözü

    Bahçelievler’den Kartal’a anıt sözü
    Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, UEFA Kupası'nda yoluna devam eden Beşiktaş'ı kutlarken, "Beşiktaş eğer kupayı alırsa onlara da UEFA anıtı yaptıracağız" açıklamasını yaptı. Bahçelievler Belediyesi daha önce UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray ve Koraç Kupası'nı kazanan Anadolu Efes için ilçede kupa anıtları yaptırmıştı.
    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:45
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