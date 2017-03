Orman'dan Özbek'e transfer teklifi

İlk konuşmayı gerçekleştiren Dursun Özbek "UEFA'nın finansal kriterlerine kesinlikle uymak gerekiyor" dedi. Başkan Özbek konuşmasının başında Futbol Zirvesine katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ederken, UEFA'nın Finansal Fair Play uygulaması hakkında görüşlerini paylaştı. Dursun Özbek şunları söyledi:

"Öncelikle buraya katılan herkese çok teşekkür ederim. Burada herkes bir katkı verdi. Kimi katılımcılar ile kimi fikirleri ile katkı verdi. Türk futbolu için gerekli olan bir organizasyondu bugün burada yapılan. Futbol bacasız bir fabrikadır. Gelirleri çok yüksek olan şirketler bu kulüpler. Altyapıdan bir oyuncu yetiştirmek 10 seneyi alıyor. Galatasaray Finansal Fair Play olayında yara almış bir kulüp. Andrea Travers burada kendisi ile daha önce görüştük. Daha bence de bizde yapılan fazla harcamalar sebebi ile ceza alan bir takımız. Bir defa futbol takımların hedefleri UEFA'nın finansal kriterlerine kesinlikle uymak gerekiyor. UEFA bu konuda aslında kulüplere son derce yardımcı oluyor. Bütün takımların bence UEFA yı ziyaret ederek bu konu hakkında bilgi almaları gerekiyor"

Türkiye'de takımların gelir gider sorunu yaşamasının nedeni olarak sürekli değişen döviz kurları olduğunu söyledi. Başkan Özbek "Türkiye gibi devilasyon olma durumu olan ülkelerde bu konuda çok hassas olmalı. UEFA ile de bu konuda bir çok kez tartıştık. Ama biz onlara da dedik anlık kur farkları yüzünden bir anda takımlarımızın maddi yönden zararları artıyor. Tabii yapılan transferlere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle altyapıya yönelmemiz lazım. Ben tüm takımlara finansal Fair Play olayını çok dikkate alması gerektiğini düşündüğü söylemek istiyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso hakkında konuştu. Kendisinin Beşiktaş başkanı seçildikten sonra ilk görüşmesini yaptığı kişi olduğunu belirtirken şunları söyledi:

"Bu güzel organizasyonu düzenleyen herkesi tebrik ederim öncelikle. Ben bu yıl 6 gün sonra 5. Yılımı dolduracağım başkanlıkta. Seçildiğim dönem de ilk ziyaret ettiğim insan UEFA'dan Andrea Travers oldu. O dönem çok borçlarımız vardı Beşiktaş olarak. Bizde onun sorununu yaşadık bir dönem. İşin özü aslında çok basit gelirinden fazla harcama yapmayacaksın. Taraftarına hava olsun diye maddi gücünü aşan transferler yapmayacaksın böylece haksız rekabette yaratmazsın. Bunlar bizim yapmamız gerekenler. Birde futbol ailesi olarak yapmamız gerekenler var. Öncelikle Türk futbolundaki rekabeti arttırmak lazım, taraftarımızı statlara daha fazla gelmesi gerekiyor bunu sağlamak lazım. Ligimizin Avrupa'da da izlenebilir bir lig yapmamız lazım. Herkes tabii ki rekabeti sahada yapacak. Ama ortak menfaatlermiz olarak da birlikte de çalışmamız gerekiyor"

Süper Lig'de rekabettin artması gerektiğini belirten başkan Orman "Bu sene Medipol Başakşehir'in performansından çok mutluyum Her sene aynı takımların şampiyonluğu insanları sıktı. Kuvvetli bir Trabzonspor ya da Başakşehir Türkiye'nin gereksinimi olan takımlar. Yani her sene ligi 3 takım oynamanın dünya nezdinde gerçekliği kalmıyor. Rekabeti arttırmamız lazım ligimizde" şeklinde konuştu.

UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso "Türkiye sürekli transferde zarar eden bir lige sahip. Alman takımlarında yüzde 52 olan maaş oranı Türk takımlarında ise yüzde 80. Yani transfer sonuçları da iyi tablo çizmiyor" şeklinde konuşurken, "Güçlü lig ve güçlü kulüplere sahip olmanın önemi" başlıklı panelde Fikret Orman, karşısında oturan Dursun Özbek'e "Bu zamana kadar hep al, aldaydık ama artık sat sat dönemi başladı bizim için. Dursun Başkan parayı bulursa O'na da oyuncu satarız. Bundan sonra Andrea Travers'ı yaşadaığımız finansal sorunlar için değil bir dost ziyareti yapmak için gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Büyük kulüplerin baskı altında olduğunu ve taraftarların her sene şampiyonluk beklediğini de söyleyen Orman; "Diğer kulüplere oranla bizim şöyle bir dezavantajımız var, bizim üzerimizde taraftar baskısı var, her sene şampiyonluk istiyorlar. Şampiyon olacaksın hem de her sene olacaksın, hatta artık devre arasında şampiyon olmamızı bekleyenler var"