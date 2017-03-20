114 yıllık çınar
Beşiktaş kulübü yeni yaşını yayınladığı mesajla kutladı. Resmi site, “Gücünü taraftarından alan Beşiktaş 114’üncü yılını kutluyor. Büyük bir ahenk içindeyiz. Bu büyük camiaya emeği geçenlere çok teşekkürler” denildi.
Beşiktaş Kulübü 114 yaşına basmanın gururunu yaşıyor. Beşiktaş Kulübükuruluşunun 114. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Beşiktaş'ın resmi sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
AŞK AYAKTA TUTTU
"114 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Beşiktaş'ı 114 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. Bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline gelen Beşiktaşımız'ın 114. yaşını kutluyoruz. Beşiktaş'ta bir aile ortamına sahibiz. Yöneticisinden kulüp çalışanlarına, teknik ekiplerimizden sporcularımıza kadar güzel bir ahenk içindeyiz. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır... Ülkemizin ve gençlerimizin spor alanlarında daha başarılı olması için şanlı mazimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak, kulübümüzün bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli büyüklerimizi minnetle, şükranla anıyor; tüm Beşiktaşlılar'ı en içten dileklerimle kutluyorum." Öte yandan birçok taraftar kulübü arayıp tebrik etti. Antalya'da bulunan Beşiktaş futbol takımı da 114. yıl nedeniyle büyük sevinç yaşadı.
ÇANKIRI MEŞALELİ KUTLAMA YAPTI
Çankırı'da bir araya gelen siyahbeyazlı taraftarlar, Beşiktaş Kulübü'nün 114. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Çankırı Beşiktaşlılar Derneği'nin organize ettiği programla Karatekin Parkı'nda bir araya gelen taraftarlar, ellerindeki meşaleler ve çeşitli pankartlarla sloganlar atarak Belediye İş Merkezi önüne kadar yürüdü. Taraftarlar burada 114. kuruluş yıldönümü anısına 114 meşale yaktı.
AŞK AYAKTA TUTTU
"114 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Beşiktaş'ı 114 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. Bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline gelen Beşiktaşımız'ın 114. yaşını kutluyoruz. Beşiktaş'ta bir aile ortamına sahibiz. Yöneticisinden kulüp çalışanlarına, teknik ekiplerimizden sporcularımıza kadar güzel bir ahenk içindeyiz. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır... Ülkemizin ve gençlerimizin spor alanlarında daha başarılı olması için şanlı mazimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak, kulübümüzün bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli büyüklerimizi minnetle, şükranla anıyor; tüm Beşiktaşlılar'ı en içten dileklerimle kutluyorum." Öte yandan birçok taraftar kulübü arayıp tebrik etti. Antalya'da bulunan Beşiktaş futbol takımı da 114. yıl nedeniyle büyük sevinç yaşadı.
ÇANKIRI MEŞALELİ KUTLAMA YAPTI
Çankırı'da bir araya gelen siyahbeyazlı taraftarlar, Beşiktaş Kulübü'nün 114. kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Çankırı Beşiktaşlılar Derneği'nin organize ettiği programla Karatekin Parkı'nda bir araya gelen taraftarlar, ellerindeki meşaleler ve çeşitli pankartlarla sloganlar atarak Belediye İş Merkezi önüne kadar yürüdü. Taraftarlar burada 114. kuruluş yıldönümü anısına 114 meşale yaktı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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