Rüya bitti uyanın
Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolcuları tatlı sert uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Rüya bitti beyler, sabah oldu. Herkes uyansın, Antalya’da bu ligin en belalı takımıyla oynayacağız. Puan kaybı bizi zor duruma sokar” dedi
"LİDERLİĞİ BIRAKMAYALIM"
Avrupa'da elde edilen başarının küçümsenmeyecek kadar önemli olduğunu ifade eden Güneş, bu zaferin artık geride kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Rüya bitti beyler, sabah oldu. Herkes uyansın! Antalya'da bu ligin en belalı takımıyla oynayacağız. Bizden sadece birkaç saat önce takipçimiz Başakşehir'in maçı var. Bir yenilgi matematiksel olarak liderliği bile kaybetmemize neden olabilir. Beraberlik dahi bizi çok zor durumlara sokabilir. Sonrasında yaşanacak moral bozukluğu da cabası. Üstüne bir de Avrupa'da alınacak sıkıntılı bir sonuç bizi üzer, rakiplerimizi ise sevindirir. Lyon'u unutun ve sadece lige konsantre olun."
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
Rüya bitti uyanın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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