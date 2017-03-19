 Rüya bitti uyanın – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Rüya bitti uyanın

    Rüya bitti uyanın

    , Beşiktaşlı futbolcuları tatlı sert uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Rüya bitti beyler, sabah oldu. Herkes uyansın, Antalya’da bu ligin en belalı takımıyla oynayacağız. Puan kaybı bizi zor duruma sokar” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tedbiri elden bırakmıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u, 10 kişiyle 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran ve taraflı-tarafsız herkesin takdirini toplayan siyah-beyazlıların tecrübeli hocasının ayakları yere sağlam basıyor. Çeyrek finalde Lyon'la eşleşen Beşiktaş'ta herkesin aklı Avrupa'da kalırken, ise futbolcularının bu konudan uzaklaşmasını sağlamak için tatlı sert bir konuşma yaptı. Her fırsatta Süper Lig şampiyonluğunu, UEFA Avrupa Ligi'ne tercih ettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam Antalyaspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

    "LİDERLİĞİ BIRAKMAYALIM"
    Avrupa'da elde edilen başarının küçümsenmeyecek kadar önemli olduğunu ifade eden Güneş, bu zaferin artık geride kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Rüya bitti beyler, sabah oldu. Herkes uyansın! Antalya'da bu ligin en belalı takımıyla oynayacağız. Bizden sadece birkaç saat önce takipçimiz Başakşehir'in maçı var. Bir yenilgi matematiksel olarak liderliği bile kaybetmemize neden olabilir. Beraberlik dahi bizi çok zor durumlara sokabilir. Sonrasında yaşanacak moral bozukluğu da cabası. Üstüne bir de Avrupa'da alınacak sıkıntılı bir sonuç bizi üzer, rakiplerimizi ise sevindirir. Lyon'u unutun ve sadece lige konsantre olun."
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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