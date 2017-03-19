Lens harekatı
Yönetici Umut Güner, kura çekimi sonrasında İngiltere’ye uçtu ve burada Jeremain Lens’in transferi için Sunderland’lı yetkililer ile bir araya geldi.
ÖĞLEN-AKŞAM YEMEK
Yönetici Umut Güner ilk olarak Sunderland kulübünün bir yöneticisi ve finansal direktörü ile öğle yemeğinde buluştu. Sunderland CEO'su ve Naibi'nin de katıldığı akşam yemeği ise Türk restorantında yendi. Güner ve Naibi'nin Sunderland'ın CEO'su ile yemekte Tolgay Arslan-Jeremain Lens takası üzerinde fikir alışverişi yaptıkları ifade edilirken, iki takım arasında ilk kez bu seviyede bir görüşme olduğu öğrenildi.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
Lens harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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