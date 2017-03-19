 Lens harekatı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Lens harekatı

    Lens harekatı

    Yönetici , kura çekimi sonrasında İngiltere’ye uçtu ve burada ’in transferi için Sunderland’lı yetkililer ile bir araya geldi.

    Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı şimdiden başladı. Bu sezon Avrupa'daki tüm kura çekimlerinde Beşiktaş'ı yönetici temsil ediyordu. Önceki gün yapılan kura çekiminde ise Nyon'a Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi beraber gittiler. Torunoğulları, kura çekimi sonrası İstanbul'a dönerken, Ali Naibi ise Londra üzerinden Sunderland'e uçtu. Naibi'yi Sunderland'da bekleyen isimse transferden sorumlu yönetici Umut Güner'di...

    ÖĞLEN-AKŞAM YEMEK
    Yönetici Umut Güner ilk olarak Sunderland kulübünün bir yöneticisi ve finansal direktörü ile öğle yemeğinde buluştu. Sunderland CEO'su ve Naibi'nin de katıldığı akşam yemeği ise Türk restorantında yendi. Güner ve Naibi'nin Sunderland'ın CEO'su ile yemekte Tolgay Arslan-Jeremain Lens takası üzerinde fikir alışverişi yaptıkları ifade edilirken, iki takım arasında ilk kez bu seviyede bir görüşme olduğu öğrenildi.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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