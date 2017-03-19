Fikret Orman açılışta konuştu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Çocukluğumuz şampiyonsuzlukla geçti, o dönem büyük borç üzerindeydi takım. O dönemde Mehmet Üstünkaya ve yönetimi hepsi beraber olup kulübe para kazandırıp, takımı şampiyon yaptılar" dedi.
Açılışta konuşan Başkan Fikret Orman, "Son zamanlarda attığımız adımlarla kulüp marka değeri olarak Türk futbol endüstrisinde zirvede yer almıştır. Bütün camiamızın uzun zamandır istediği bir tesis yapma ihtiyacı vardı. Şu anda da Türkiye'nin en şık tesislerinden birini kulübümüze kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Tesise adını verdiğimiz değerli büyüğümüzü de saygıyla anmaktan gurur duyuyorum. Bizim çocukluğumuz şampiyonsuzlukla geçti, o dönem büyük borç üzerindeydi takım. O dönemde Mehmet Üstünkaya ve yönetimi hepsi beraber olup kulübe para kazandırıp takımı şampiyon yaptılar. 11 ay gibi bir sürede inşa ettik tesisi. 11 milyon TL üzerinde masraf yaptık. Burası bizim malımız, burası da bizim yerimiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:56
- Sneijder kayıptı
Toplam 13
Yorum
aslan çine gitte hem sen kazan hemde biz kazanalımwes hadi aslanım zirvedeyken gitmelisin...
- Arsenal’in Oğuzhan ısrarı
Toplam 4
Yorum
bjk players arsenale cok uygun 2 liberodan biri ozi önünde mesut özil of of of :D arsenal uçar :D ama 20 ve yukarı bişilere bırakın :D
- Sneijder kayıptı
Toplam 13
Yorum
aslan birde hocaya ben hazırım ilk 11 oynat demişti oynattı iki tane isabetli top yapamadın artık çine gitme vaktin geldi wes hem bize kazandır
Fikret Orman açılışta konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.