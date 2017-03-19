 Fikret Orman açılışta konuştu – Fotomaç – 19 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fikret Orman açılışta konuştu

    Fikret Orman açılışta konuştu

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Çocukluğumuz şampiyonsuzlukla geçti, o dönem büyük borç üzerindeydi takım. O dönemde Mehmet Üstünkaya ve yönetimi hepsi beraber olup kulübe para kazandırıp, takımı şampiyon yaptılar" dedi.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni bir tesisi siyah-beyazlı kulübe kazandırdı. Mehmet Üstünkaya tesisinin açılışı öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

    Açılışta konuşan Başkan Fikret Orman, "Son zamanlarda attığımız adımlarla kulüp marka değeri olarak Türk futbol endüstrisinde zirvede yer almıştır. Bütün camiamızın uzun zamandır istediği bir tesis yapma ihtiyacı vardı. Şu anda da Türkiye'nin en şık tesislerinden birini kulübümüze kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Tesise adını verdiğimiz değerli büyüğümüzü de saygıyla anmaktan gurur duyuyorum. Bizim çocukluğumuz şampiyonsuzlukla geçti, o dönem büyük borç üzerindeydi takım. O dönemde Mehmet Üstünkaya ve yönetimi hepsi beraber olup kulübe para kazandırıp takımı şampiyon yaptılar. 11 ay gibi bir sürede inşa ettik tesisi. 11 milyon TL üzerinde masraf yaptık. Burası bizim malımız, burası da bizim yerimiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fikret Orman açılışta konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.