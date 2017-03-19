 Doğum gününde yeni tesis geliyor – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Doğum gününde yeni tesis geliyor

    Doğum gününde yeni tesis geliyor

    Beşiktaş Kulübü, doğum gününde yepyeni bir tesise kavuşuyor.

    Siyah-beyazlı camianın yeni buluşma adresi No:1903 Akatlar olacak. Tesisin açılışı bugün saat 15.30'da Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin ev sahipliğinde yapılacak. Şehrin en şık tesislerinden biri olmaya aday mekan, yemek, spor, dinlenme ve davet organizasyonu gibi çeşitli amaçlarla hizmet verecek.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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