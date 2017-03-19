Coşkulu karşılama

Antalyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 42, toplamda ise 49. kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 48 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 34 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 23 maçta ise, Antalyaspor 5 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. İki takım Spor Toto Süper Lig'de ise 41 kez karşılaştı. 41 mücadele sonunda Antalyaspor 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 29'de yenilgi aldı.Antalyaile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise'lık skor oldu. İki takım 48 maç sonunda'lık skorla sahadan ayrıldı. 7 kez de 2-0 ve 2-1'lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 3-0'lık sonuç elde etti. 4 maçta ise 0-0'lık sonuç elde eden Antalyaspor ve siyah-beyazlılar, 2'şer kez 3-2, 4-0, 4-2 ve 5-1'lik sonuçları elde etti.İki takım arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 48 maçta atılan gollerde siyah- beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor ile siyah beyazlılar arasında oynanan 48 maç sonunda iki takım toplamda 146 gol kaydetti. Atılan 146 golün 107'sini Beşiktaş atarken, kırmızı beyazlı Antalyaspor ise 39 golle rakibine karşılık verdi.Antalya'da sakatlıkları bulunanforma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda sakat 2 oyuncu dışında, ailevi nedenlerinden dolayı izinli olanda mücadelede takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş dışında 2 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.bugünkü maçta kart görmeleri halinde 26. haftada Kayseri maçında takımlarını yalnız bırakacaklar.