 Coşkulu karşılama – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Coşkulu karşılama

    Coşkulu karşılama

    Beşiktaş Antalyaspor ile oynayacağı zorlu karşılaşma için dün bu kente giderken siyah-beyazlı taraftarlar kafileyi havaalanında coşkulu bir şekilde karşıladı. Meşale yakan taraftarlar en büyük ilgiyi ise Quaresma’ya gösterdi

    Antalyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 42, toplamda ise 49. kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 48 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 34 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 23 maçta ise, Antalyaspor 5 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. İki takım Spor Toto Süper Lig'de ise 41 kez karşılaştı. 41 mücadele sonunda Antalyaspor 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 29'de yenilgi aldı.



    8 MAÇ 1-0 SONA ERDİ
    Antalya ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0'lık skor oldu. İki takım 48 maç sonunda 8 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. 7 kez de 2-0 ve 2-1'lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 3-0'lık sonuç elde etti. 4 maçta ise 0-0'lık sonuç elde eden Antalyaspor ve siyah-beyazlılar, 2'şer kez 3-2, 4-0, 4-2 ve 5-1'lik sonuçları elde etti.

    İki takım arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 48 maçta atılan gollerde siyah- beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor ile siyah beyazlılar arasında oynanan 48 maç sonunda iki takım toplamda 146 gol kaydetti. Atılan 146 golün 107'sini Beşiktaş atarken, kırmızı beyazlı Antalyaspor ise 39 golle rakibine karşılık verdi.

    3 EKSİK, 2 SINIRDA
    Antalya'da sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ve Diego Angelo forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda sakat 2 oyuncu dışında, ailevi nedenlerinden dolayı izinli olan Motta da mücadelede takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş dışında 2 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Deniz Kadah ve Zeki Yıldırım bugünkü maçta kart görmeleri halinde 26. haftada Kayseri maçında takımlarını yalnız bırakacaklar.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:23
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