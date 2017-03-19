Coşkulu karşılama
Beşiktaş Antalyaspor ile oynayacağı zorlu karşılaşma için dün bu kente giderken siyah-beyazlı taraftarlar kafileyi havaalanında coşkulu bir şekilde karşıladı. Meşale yakan taraftarlar en büyük ilgiyi ise Quaresma’ya gösterdi
8 MAÇ 1-0 SONA ERDİ
Antalya ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0'lık skor oldu. İki takım 48 maç sonunda 8 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. 7 kez de 2-0 ve 2-1'lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 3-0'lık sonuç elde etti. 4 maçta ise 0-0'lık sonuç elde eden Antalyaspor ve siyah-beyazlılar, 2'şer kez 3-2, 4-0, 4-2 ve 5-1'lik sonuçları elde etti.
İki takım arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 48 maçta atılan gollerde siyah- beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor ile siyah beyazlılar arasında oynanan 48 maç sonunda iki takım toplamda 146 gol kaydetti. Atılan 146 golün 107'sini Beşiktaş atarken, kırmızı beyazlı Antalyaspor ise 39 golle rakibine karşılık verdi.
3 EKSİK, 2 SINIRDA
Antalya'da sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ve Diego Angelo forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda sakat 2 oyuncu dışında, ailevi nedenlerinden dolayı izinli olan Motta da mücadelede takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş dışında 2 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Deniz Kadah ve Zeki Yıldırım bugünkü maçta kart görmeleri halinde 26. haftada Kayseri maçında takımlarını yalnız bırakacaklar.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:23
- Sneijder kayıptı
Toplam 1
Yorum
yasar kemal snider takimi ferenliyor sanki herkes topu ona atmaya mecbur, fiziken cok kotu durumda tudor efendi baslasana maca jposue ile adam top tutuy
- Trabzon’a Cavanda
Toplam 1
Yorum
yasar kemal tudor mudor hikaye1 takimin duzelecegini sanmiyorum, buda bilic gibi show yapiyor,sneider kosamiyor savunma felaket derecede kotu podolski ?
- Lens harekatı
Toplam 1
Yorum
Açılın Ben Beşiktaşlıyım FENERDEN FUTBOLCU FALAN KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ BUNU BEŞİKTAŞ'IN TÜM YÖNETİCİLERİ BÖYLE BİLSİN. ALIRSANIZ NE MAÇA GELİRİZ NE FORMA ALIRIZ.
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