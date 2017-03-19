Beşiktaş Kulübünün yeni sosyal tesisi açıldı

Akatlar Mehmet Üstünkaya No: 1903 Sosyal Tesisleri'nin açılış kerdelasını, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile merhum Üstünkaya'nın kızı Aslı Üstünkaya birlikte kesti.

Açılışa siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak, Berk Hacıgüzeller, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Candaş Tolga Işık, Erdal Karacan, Emre Kocadağ da katıldı.

Çok sayıda kongre üyesinin de yer aldığı açılışta konuşan başkan Fikret Orman, Türkiye'nin en şık tesislerinden birini Beşiktaş camiasına kazandırdıklarını belirterek, "Son zamanlarda attığımız adımlarla kulüp marka değeri Türk futbol endüstrisinin zirvesinde yer almıştır. Camianın uzun zamandır istediği bir tesis vardı. Şu anda Türkiye'nin en şık tesislerinden birini kulübümüze kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.





Tesise ismini verdikleri eski başkan Mehmet Üstünkaya'yı saygıyla andıklarını ifade eden Orman şunları söyledi:

"Bizim çocukluğumuz şampiyonsuzlukla geçti. O dönem büyük borç içindeydi takım. Mehmet Üstünkaya ve arkadaşları 60 milyon lira bağış yapıp takımı şampiyon yaptılar. Tesisi 11 ay gibi kısa bir sürede inşa ettik ve 11 milyon lira üzerinde masraf yaptık. Burası bizim yerimiz, hayırlı olsun."