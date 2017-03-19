 Beşiktaş 10 kişi kaldı! – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    10 kişi kaldı!

    Beşiktaş 10 kişi kaldı!

    , formasıyla 4 gün içinde 2 kırmızı kart gördü.

    25. hafta mücadelesinde , 'a konuk oldu. 64.dakikada Vincent , kaleci Ferhat Kaplan'ın degajını engellediği için ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

    Takımını 10 kişi bırakan Aboubakar ilk sarı kartını 60.dakikada rakibi Sakıb Aytaç'ın ayağına basarak yaptığı faul sonrasında görmüştü.

    Aboubakar hafta için oynanan Olympiakos maçında da kırmızı kart görerek taraftarların tepkisini çekmişti. Golcü oyuncu yine oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:34
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