Beşiktaş 10 kişi kaldı!

Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. 64.dakikada Vincent Aboubakar, kaleci Ferhat Kaplan'ın degajını engellediği için ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Takımını 10 kişi bırakan Aboubakar ilk sarı kartını 60.dakikada rakibi Sakıb Aytaç'ın ayağına basarak yaptığı faul sonrasında görmüştü.

Aboubakar hafta için oynanan Olympiakos maçında da kırmızı kart görerek taraftarların tepkisini çekmişti. Golcü oyuncu yine oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.