Beşiktaş 10 kişi kaldı!
Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 4 gün içinde 2 kırmızı kart gördü.
Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. 64.dakikada Vincent Aboubakar, kaleci Ferhat Kaplan'ın degajını engellediği için ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Takımını 10 kişi bırakan Aboubakar ilk sarı kartını 60.dakikada rakibi Sakıb Aytaç'ın ayağına basarak yaptığı faul sonrasında görmüştü.
Aboubakar hafta için oynanan Olympiakos maçında da kırmızı kart görerek taraftarların tepkisini çekmişti. Golcü oyuncu yine oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:34
- Lens harekatı
Toplam 40
Yorum
KARAKARTAL GÖZ SAĞLAM LENS ' E GEREK YOK.
- Başakşehir'e evinde Karabük darbesi
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu 3 - 3 Başakşehir beraberliginden sonra,, Gs'li yöneticiler Tudor'u gönderip Zoran Barišic'e en az 3 yıllık mukavele teklif edebilirler !
- Lens harekatı
Toplam 40
Yorum
açılın ben Beşiktaşlıyım FORMALARIMI BEŞİKTAŞ KARTIMI HATTA BEŞİKTAŞ BESTELERİMİ GÖRMEK İSTER MİSİNİZ. LENS' E KADAR NE FUTBOLCULAR VAR.
Beşiktaş 10 kişi kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.