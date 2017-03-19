 Arsenal’in Oğuzhan ısrarı – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Arsenal’in Oğuzhan ısrarı

    Arsenal’in Oğuzhan ısrarı
    Arsenal scout ekibinden Jurgen Kost bu sezon 'u özel olarak izliyor. İngiliz Daily Star Gazetesi, Kost'un son olarak Beşiktaş-Olympiakos maçına da geldiği ve Ozi'nin performansından etkilendiğini iddia etti. Bu arada Tottenham ve Southampton da peşinde olduğu Oğuzhan için bu üç kulübün de yazın Beşiktaş'ın kapısında olacağı ifade edildi.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:45
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