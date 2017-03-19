 Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    - | Canlı Anlatım

    Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım

    UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen , Süper Lig’de ’a konuk oluyor. Kartal’da hedef puan farkını açmak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükselen , Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 'la karşılaşıyor. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Ligin 24. haftasında Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kalan ve ikinci sıradaki Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan siyah-beyazlılar, Olympiakos'u elemenin moraliyle Antalyaspor'u yenip, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 25. haftaya Beşiktaş 54 puanla lider, Antalyaspor ise 38 puanla 6. sırada girdi.

    İKİ YILDIZ SINIRDA
    Siyah-beyazlı takımda Antalyaspor maçı öncesi Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu bugünkü maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.



    STAT: Antalya Stadı
    HAKEM: Mete Kalkavan

    SAAT: 19:00
    YAYIN: beIN SPORTS

    ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o
    TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
    TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:53
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