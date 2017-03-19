Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk oluyor. Kartal’da hedef puan farkını açmak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşıyor. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Ligin 24. haftasında Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kalan ve ikinci sıradaki Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan siyah-beyazlılar, Olympiakos'u elemenin moraliyle Antalyaspor'u yenip, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 25. haftaya Beşiktaş 54 puanla lider, Antalyaspor ise 38 puanla 6. sırada girdi.
İKİ YILDIZ SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda Antalyaspor maçı öncesi Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu bugünkü maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS
ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:53
- Lens harekatı
Toplam 37
Yorum
gs lı Bjk duruşu şampiyonluk oynayıca çirkeş saldırgan oynamadığı iddiası olmadığında sözde efendi yani duruş muruş hikaye o yüzden hep 3. olur
- Başakşehir'e evinde Karabük darbesi
Toplam 4
Yorum
Sampiyonuz ! Biz basaksehirle yarisiyoz,renklilere noluyo. Besiktasla kafa kafaya gitmek oyle kolay diyil,ezilirsiniz.
- Alanya'dan Bursa'ya çelme
Toplam 1
Yorum
hasan ligin en kötü takımı bursa düşmesi lazımken 12. sırada hayret
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