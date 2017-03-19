Antalyaspor - Beşiktaş | 19.00
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor’a konuk oluyor. Kartal’da hedef puan farkını açmak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligin 24. haftasında Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kalan ve ikinci sıradaki Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan siyah-beyazlılar, Olympiakos'u elemenin moraliyle Antalyaspor'u yenip, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de 25. haftaya Beşiktaş 54 puanla lider, Antalyaspor ise 38 puanla 6. sırada girdi.
İKİ YILDIZ SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda Antalyaspor maçı öncesi Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu bugünkü maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 26. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.
STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS
ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:11
- Sneijder kayıptı
Toplam 13
Yorum
aslan çine gitte hem sen kazan hemde biz kazanalımwes hadi aslanım zirvedeyken gitmelisin...
- Arsenal’in Oğuzhan ısrarı
Toplam 4
Yorum
bjk players arsenale cok uygun 2 liberodan biri ozi önünde mesut özil of of of :D arsenal uçar :D ama 20 ve yukarı bişilere bırakın :D
- Sneijder kayıptı
Toplam 13
Yorum
aslan birde hocaya ben hazırım ilk 11 oynat demişti oynattı iki tane isabetli top yapamadın artık çine gitme vaktin geldi wes hem bize kazandır
Antalyaspor - Beşiktaş | 19.00 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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