Aboubakar'a tarihi ceza yolda

114. yıldönümünde Akatlar Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri'nin açılışını yapan ve oldukça keyifli olan Başkan Fikret Orman, Antalya'ya gidemeyen yönetici arkadaşları ile beraber maçı izledi.



Takımın istenilen şekilde oynamasa da galip geleceğine inanan Fikret Orman ve yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş'in hamleleri ile beraber üstünlüğü ele alıp galibiyet golünü atacaklarını konuşurlarken, Aboubakar'ın 3 günde 2. kırmızı kartı görmesiyle şok oldular. Kısa süren şok, bir anda yerini çıldırmaya varan sinir tepkilerine bırakınca maçın atmosferinden kopan başkan Fikret Orman ve yöneticiler Kamerunlu oyuncuya ibretlik bir ceza vermeyi hemen masada kararlaştırdılar.



MİNİMUM 500 BİN MAKSİMUM 750 BİN EURO CEZA

Dinamo Kiev maçında da kırmızı kart görmesine rağmen affettikleri Aboubakar'ın Olympiakos maçı ile beraber sorumsuzca hareket etmeye başladığını ve takıma çok büyük zarar verecek davranışların içine girdiğini belirten yöneticiler, cezanın alt sınırını 500 bin Euro olarak belirledi.



Üç maçta gördüğü kırmızı kartların ayrı ayrı cezalandırılarak daha da artırılmasını isteyen bazı yöneticiler de rakamın kırmızı kart başına 250 bin Euro olarak belirlenmesini istedi. Bu teklifin kabul edilmesi halinde Kamerunlu oyuncunun 3 kırmızı kart için 750 bin Euro'ya varan bir cezaya çarptırılma ihtimali de bulunuyor.



ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KALMASI İMKANSIZ OLMAYA BAŞLADI

Bu arada 3 günde 2 kırmızı kart görerek bu alandaki ender rekorlardan birine ortak olan Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda opsiyonunun kullanılma ihtimali de oldukça azaldı.



Yönetim Kurulu üyeleri artık Aboubakar'ın gelecek sezon için kadroda düşünülmesinin çok çok düşük bir ihtimal olduğunu ve yerine santrafor arayışının en kısa sürede başlaması gerektiğini de bu akşam tartışmaya açtılar.



Yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında Aboubakar'a verilecek cezanın yanı sıra önümüzdeki sezonki durumu da masaya yatırılacak. Ancak Kamerunlu oyuncunun bonservisinin alınmasını isteyen yönetici hiç kalmamış gibi görünüyor. (DHA)