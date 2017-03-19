 Aboubakar’a niyet Cenk’e kısmet – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    ’a niyet Cenk’e kısmet

    Aboubakar’a niyet Cenk’e kısmet

    Kamerunlu genç forveti izlemeye gelen Norwich ekibi, ’u beğendi!

    Avrupa'daki oyuncu avcıları Beşiktaş'ın, Olympiakos maçına büyük ilgi gösterdi. Norwich City de bu kulüplerden biri olurken, Aboubakar da İngiliz ekibinin gözdelerinin başındaydı. Ancak Kamerunlu yıldızın gördüğü kırmızı kart kafalarını karıştırdı.

    Norwich'in asistant hocası Irvine, ikinci yarıda giren Cenk Tosun'a hayran kaldı. Özellikle Cenk'in attığı goldeki soğukkanlı tavrına bayılan Norwich'in yetkililerinin, transfer döneminde Cenk için resmi teklifini yapması bekleniyor.

    Bu arada Slaven Bilic'in West Ham'ı da 'u izlemeye devam ediyor. Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi'nde 74 dakikada bir gole katkı yapan Cenk Tosun, sonradan oyuna girmesi ve kısa süre oyunda kalmasına rağmen yine goBEŞİKTAŞ'IN 26 yaşındaki lünü yazınca kendisini beğendirdi.
    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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