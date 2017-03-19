Aboubakar’a niyet Cenk’e kısmet
Kamerunlu genç forveti izlemeye gelen Norwich ekibi, Cenk Tosun’u beğendi!
Norwich'in asistant hocası Irvine, ikinci yarıda giren Cenk Tosun'a hayran kaldı. Özellikle Cenk'in attığı goldeki soğukkanlı tavrına bayılan Norwich'in yetkililerinin, transfer döneminde Cenk için resmi teklifini yapması bekleniyor.
Bu arada Slaven Bilic'in West Ham'ı da Cenk Tosun'u izlemeye devam ediyor. Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi'nde 74 dakikada bir gole katkı yapan Cenk Tosun, sonradan oyuna girmesi ve kısa süre oyunda kalmasına rağmen yine goBEŞİKTAŞ'IN 26 yaşındaki lünü yazınca kendisini beğendirdi.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:46
- Son çare Cavanda
Toplam 10
Yorum
Cimbombom20 Tesekurler tudor cavandayi gorunce bahislere yuklendik icim kan aglayarak kazandim yenilenle yenilinmiyor..
- Bekle bizi Stockholm!
Toplam 28
Yorum
bjk players O.lyonu fazla abartmayın cokta küçümsemeyin ama bi gerçekte varki arsenal-tottenham-napoli-benfica maçlarını süper oynadık bunlarıda yeneriz
- Olcay Şahan Beşiktaş'ı katladı
Toplam 9
Yorum
gonzales bu cumleleri gecen sene 4 kırmızının oldugu haksızca aldığınız mactan sonra neden demedin? bize olunca laf yok size olunca mağduru oynama.
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