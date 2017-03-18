''Uefa Kupası yakışır''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maç sonrası teknik direktör Şenol Güneş’i arayarak, “Çeyrek final Beşiktaş’a hayırlı olsun. Umarım kupayı Türkiye’ye getirirsiniz” dedi.
Beşiktaş'ın önceki akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükselmesi sadece siyah-beyazlı camiayı değil tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş tebrik yağmuruna tutuldu. Zorlu mücadele sonrası tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'i arayanlardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Futbolcu geçmişi olan ve spora her zaman büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş ve talebelerini kutlayıp başarılarının devamını diledi. Sözlerine, "Çeyrek final Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Size UEFA Avrupa Ligi Kupası çok yakışır" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Umarım kupayı Türkiye'ye getirirsiniz" diyerek temennisini ifade etti.
FİNALİ İZLEYECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkması halinde karşılaşmayı izlemek üzere İsveç'in Başkenti Stockholm'e gideceği öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi Finali 24 Mayıs 2017 tarihinde Stockholm'deki Friends Arena Stadı'nda oynanacak. Kara Kartal çeyrek ve yarı finalde rakiplerini geçerse finalde Friends Arena'da boy gösterecek.
FİNALİ İZLEYECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkması halinde karşılaşmayı izlemek üzere İsveç'in Başkenti Stockholm'e gideceği öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi Finali 24 Mayıs 2017 tarihinde Stockholm'deki Friends Arena Stadı'nda oynanacak. Kara Kartal çeyrek ve yarı finalde rakiplerini geçerse finalde Friends Arena'da boy gösterecek.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
''Uefa Kupası yakışır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.