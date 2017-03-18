 ''Uefa Kupası yakışır'' – Fotomaç – 18 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Uefa Kupası yakışır''

    ''Uefa Kupası yakışır''

    maç sonrası teknik direktör ’i arayarak, “Çeyrek final ’a hayırlı olsun. Umarım kupayı Türkiye’ye getirirsiniz” dedi.

    'ın önceki akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale yükselmesi sadece siyah-beyazlı camiayı değil tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş tebrik yağmuruna tutuldu. Zorlu mücadele sonrası tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'i arayanlardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Futbolcu geçmişi olan ve spora her zaman büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneş ve talebelerini kutlayıp başarılarının devamını diledi. Sözlerine, "Çeyrek final Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Size UEFA Avrupa Ligi Kupası çok yakışır" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Umarım kupayı Türkiye'ye getirirsiniz" diyerek temennisini ifade etti.

    FİNALİ İZLEYECEK
    'ın Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkması halinde karşılaşmayı izlemek üzere İsveç'in Başkenti Stockholm'e gideceği öğrenildi. UEFA Avrupa Ligi Finali 24 Mayıs 2017 tarihinde Stockholm'deki Friends Arena Stadı'nda oynanacak. Kara Kartal çeyrek ve yarı finalde rakiplerini geçerse finalde Friends Arena'da boy gösterecek.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Uefa Kupası yakışır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.