 Sirtaki’yi Türkler yaptı – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Sirtaki’yi Türkler yaptı

    Sirtaki’yi Türkler yaptı

    'ın, 'u 4-1 yenerek çeyrek final biletini alması, Yunan basınında geniş yer buldu.

    Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Fos, "Boğaz'da Facia" başlığıyla verdiği haberinde, ", karşısında utanç verici bir yenilgiye uğradı" ifadesini kullanırken; Newsit ise manşetine "Utanç verici" diye yazarken 4. golden sonra gelen Sirtaki için ise "Türkler haklı galibiyetini Sirtaki çalarak kutladı" diye yazdı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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