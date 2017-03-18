Sirtaki’yi Türkler yaptı
Beşiktaş'ın, Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek final biletini alması, Yunan basınında geniş yer buldu.
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Fos, "Boğaz'da Facia" başlığıyla verdiği haberinde, "Olympiakos, Beşiktaş karşısında utanç verici bir yenilgiye uğradı" ifadesini kullanırken; Newsit ise manşetine "Utanç verici" diye yazarken 4. golden sonra gelen Sirtaki için ise "Türkler haklı galibiyetini Sirtaki çalarak kutladı" diye yazdı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
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taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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