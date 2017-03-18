ManU, Belçika’da

Kupanın 1 numaralı favorisi olarak gösterilen Manchester United, Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Bu sezonun iyi futbol oynayan takımlarından İspanyol Celta Vigo'nun rakibi Genk oldu. Ajax ile Schalke ile eşleşti. Dün Şampiyonlar Ligi kuraları da çekildi.