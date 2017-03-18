 ManU, Belçika’da – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    ManU, Belçika’da

    ManU, Belçika’da

    Beşiktaş'ın son 8 takım arasına kaldığı 'nde diğer eşleşmeler de belli oldu.

    Kupanın 1 numaralı favorisi olarak gösterilen Manchester United, Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Bu sezonun iyi futbol oynayan takımlarından İspanyol Celta Vigo'nun rakibi Genk oldu. Ajax ile Schalke ile eşleşti. Dün Şampiyonlar Ligi kuraları da çekildi.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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