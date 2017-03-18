 ''Kara Kartal evinde çığ gibi büyüyor'' – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Kara Kartal evinde çığ gibi büyüyor''

    ''Kara Kartal evinde çığ gibi büyüyor''
    'ın Olympiakos'u 10 kişi kalmasına rağmen 4-1 gibi farklı mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi büyük yankı uyandırdı. Sadece muhtemel rakiplerimizin değil, bir çok Avrupa ülkesi Beşiktaş'ın bu başarısını yere göğe sığdıramadı. İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, "United favori ama Beşiktaş'a dikkat. Evinde çığ gibi büyüyen ve rakibini ezen bir Beşiktaş var" şeklinde yazdı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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