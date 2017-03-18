''Kara Kartal evinde çığ gibi büyüyor''
Beşiktaş'ın Olympiakos'u 10 kişi kalmasına rağmen 4-1 gibi farklı mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi büyük yankı uyandırdı. Sadece muhtemel rakiplerimizin değil, bir çok Avrupa ülkesi Beşiktaş'ın bu başarısını yere göğe sığdıramadı. İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, "United favori ama Beşiktaş'a dikkat. Evinde çığ gibi büyüyen ve rakibini ezen bir Beşiktaş var" şeklinde yazdı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
''Kara Kartal evinde çığ gibi büyüyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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