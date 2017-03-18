‘Kalecisiz oynadık’
Yunan basını, Olympiakos kalecisi Leali'yi yerden yere vurdu. Gazeteler, "Dün, kalede kaleci yoktu. Beşiktaş'ın 5 şutundan 4'ü gol oldu. Boş kalede kabus, Leali ile Boğaz'da intihar, Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ama biz de kalecisiz oynadık" yorumlarında bulundular.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
‘Kalecisiz oynadık’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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