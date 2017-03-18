 ‘Kalecisiz oynadık’ – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    ‘Kalecisiz oynadık’

    ‘Kalecisiz oynadık’
    Yunan basını, kalecisi 'yi yerden yere vurdu. Gazeteler, "Dün, kalede kaleci yoktu. 'ın 5 şutundan 4'ü gol oldu. Boş kalede kabus, Leali ile Boğaz'da intihar, Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ama biz de kalecisiz oynadık" yorumlarında bulundular.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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