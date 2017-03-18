İngilizler yakın takipte
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar'ı, önceki akşam İngiliz takımlarının scout'ları izledi. Everton ve Crystal Palace'lı yetkililer kırmızı kartla oyun dışı kalan Aboubakar için kararsız kalırken; başta Sevilla olmak üzere Oğuzhan'ı izleyen scout'ların ise genç oyuncu için olumla raporlar hazırladıkları öğrenildi.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
İngilizler yakın takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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