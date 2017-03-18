 İngilizler yakın takipte – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    İngilizler yakın takipte

    İngilizler yakın takipte
    'ın Kamerunlu forveti 'ı, önceki akşam İngiliz takımlarının scout'ları izledi. Everton ve Crystal Palace'lı yetkililer kırmızı kartla oyun dışı kalan Aboubakar için kararsız kalırken; başta Sevilla olmak üzere Oğuzhan'ı izleyen scout'ların ise genç oyuncu için olumla raporlar hazırladıkları öğrenildi.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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