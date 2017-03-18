Haftanın oyuncusu Q7
Olympiakos'u eleyen Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA'nın resmi sitesinden yapılan ankette siyah-beyazlıların yıldızı yüzde 56 oyla birinci oldu. Onu yüzde 25 ile Ajax'lı Dolberg izlerken, üçüncü sırada yüzde 14 oyla M.United'dan Mata yer aldı. Roma'lı De Rossi yüzde 3 oyla dördüncü oldu. Quaresma, Babel'in attığı golde içeri girerek nefis bir asist yapmıştı.
BABEL VE QUARESMA EN İYİ 11'DE
Beşiktaşlı futbolcular Quaresma ve Babel, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından haftanın en iyi 11'ine seçildi. Beşiktaş'ın, Olympiakos'u 4-1 yendiği maçta iki gole imza atan Babel ile bir asist yapan Q7 listeye adını yazdırdı.
BABEL VE QUARESMA EN İYİ 11'DE
Beşiktaşlı futbolcular Quaresma ve Babel, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından haftanın en iyi 11'ine seçildi. Beşiktaş'ın, Olympiakos'u 4-1 yendiği maçta iki gole imza atan Babel ile bir asist yapan Q7 listeye adını yazdırdı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
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taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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