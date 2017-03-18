 Haftanın oyuncusu Q7 – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Haftanın oyuncusu Q7

    Haftanın oyuncusu Q7

    Olympiakos'u eleyen Beşiktaş'ta Ricardo haftanın oyuncusu seçildi.

    'nın resmi sitesinden yapılan ankette siyah-beyazlıların yıldızı yüzde 56 oyla birinci oldu. Onu yüzde 25 ile Ajax'lı Dolberg izlerken, üçüncü sırada yüzde 14 oyla M.United'dan Mata yer aldı. Roma'lı De Rossi yüzde 3 oyla dördüncü oldu. , 'in attığı golde içeri girerek nefis bir asist yapmıştı.



    BABEL VE QUARESMA EN İYİ 11'DE
    Beşiktaşlı futbolcular Quaresma ve Babel, son 16 turu rövanş maçlarının ardından haftanın en iyi 11'ine seçildi. Beşiktaş'ın, Olympiakos'u 4-1 yendiği maçta iki gole imza atan Babel ile bir asist yapan Q7 listeye adını yazdırdı.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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