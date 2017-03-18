Güneş tarih yazıyor
Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma bunu yaşatan ilk yerli teknik direktör oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lucescu dönemindeki puan rekorunu da yakalayan Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa kupalarında gol ortalaması bakımından son 5 sezonun en etkili performansını ortaya koydu.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
- Durica derbiye yetişecek mi?
Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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