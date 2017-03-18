 Güneş tarih yazıyor – Fotomaç – 18 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Güneş tarih yazıyor

    Güneş tarih yazıyor
    'ı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıyan , siyah-beyazlı takıma bunu yaşatan ilk yerli teknik direktör oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lucescu dönemindeki puan rekorunu da yakalayan Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa kupalarında gol ortalaması bakımından son 5 sezonun en etkili performansını ortaya koydu.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güneş tarih yazıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.