 ''Erken final gibi'' – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Erken final gibi''

    ''Erken final gibi''

    İkinci başkan , “Bu sanki erken final olacak gibi... Hallederiz ve yolumuza devam ederiz” dedi. Metin Albayrak ise karamsar olmadığını ifade etti.

    cephesi çeyrek finalde çekilen Lyon eşleşmesinden rahatsız değil. Yöneticiler, kupanın dişi ekipleri arasında gösterilen Fransız ekibini elemeleri halinde final yolunun açık olduğunu belirttiler. İkinci başkan "Sanki erken final olacak gibi. Hallederiz ve yolumuza devam ederiz gibi bir iç güdüm var. Biz de Lyon kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı. Metin Albayrak "Ülkemizi iyi temsil ettik. Beşiktaş olarak tüm ülkemizi sevindirmek istiyoruz. 10 kişiyle Olympiakos'u net bir şekilde elediğimizi herkes gördü. Kim çıkarsa fark etmezdi" diye konuştu.

    'KEŞKE MANU GELSEYDİ'
    Erdal Torunoğulları, 'un kendilerinden üstün bir takım olmadığını söyledi. Deneyimli yönetici "Fransa'da çok sayıda Türk yaşıyor. Deplasmanda güzel bir destek bulacağız. Karamsar değilim. Zorlu maçlara hazırız" dedi. Hüseyin Mican ise "Kalan 8 takımın hepsi güçlü. Ben M.United'ı istiyordum. Lyon da olur" diye konuştu.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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