Daha kötüsü gelemezdi!
Fransızlar, Beşiktaş'ı çektiği için mutsuz...
Çeyrek final eşleşmesinde Kartal ile eşleşen Lyon için L'Equipe Gazetesi, "Temsilcimiz bundan daha kötü kura çekemezdi. Rövanş maçının cehennem gibi bir atmosferde oynanacak olması Lyon için büyük bir dezavantaj. İlk maçta iyi bir sonuç elde etmeliler" yazdı. L'Equipe geçmiş eşleşmelere de değinirken, F.Bahçe hariç Lyon'un şansının tutmadığını da belirtti.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Daha kötüsü gelemezdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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