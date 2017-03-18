 Daha kötüsü gelemezdi! – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Daha kötüsü gelemezdi!

    Daha kötüsü gelemezdi!

    Fransızlar, 'ı çektiği için mutsuz...

    Çeyrek final eşleşmesinde Kartal ile eşleşen Lyon için Gazetesi, "Temsilcimiz bundan daha kötü kura çekemezdi. Rövanş maçının cehennem gibi bir atmosferde oynanacak olması Lyon için büyük bir dezavantaj. İlk maçta iyi bir sonuç elde etmeliler" yazdı. L'Equipe geçmiş eşleşmelere de değinirken, F.Bahçe hariç Lyon'un şansının tutmadığını da belirtti.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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