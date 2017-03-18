Çebi'den Aboubakar açıklaması

Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın 84'üncü mağazası Antalya'nın Alanya İlçesi'nde açıldı. Açılışa Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican ile çok sayıda taraftar katıldı.



'ABOUBAKAR, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Dinamo Kiev maçında da başımıza geldi. Futbolcumuz Aboubakar, bizim için önemli. Çok fazla sert hareketlere maruz kaldığını ve dayanamadığını söyledi. Ama bu mazeret değil. Dayanmak zorundaydı. Bu tür konular yönetim kurulunda konuşulduktan sonra bir karar çıkar ve açıklanabilir. Benim bu konuda şu anda bir açıklama yapma durumum yok ama yönetim kurulunda görüşüleceğini söyleyebilirim" dedi.



'ACABASI OLMAYAN TAKIMIZ'

Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Lyon takımıyla olan eşleşmenin iki güçlü takımı karşı karşıya getireceğini ve erken final olacağını anlatan Çebi, "Biz kazanan takım olacağız. Çok iyiyiz. Başkalarıyla mukayese edildiğinde acabası olmayan takımız. Sonuçta futbolun 3 sonucu var. Son maçın İstanbul'da oynanması bizi şanslı kılacaktır" diye konuştu.



'KAZAN TAKIM OLACAĞIZ'

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın karşılaşacakları Antalyaspor maçında galibiyete daha çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çebi, Allah'tan bir kaza ve şansızlık olmazsa kazanan takım olmak istediklerini anlattı. Bundan sonra her maçı kazanmak zorunda olduklarına dikkati çeken Çebi, başka alternatiflerinin olmadığını kaydetti.



'TALİSCA OLABİLİR AMA OLAMAYABİLİR DE'

Talisca ile ilgili bir soru üzerine transfer döneminin daha başlamadığını hatırlatan Çebi, "Kupayı kaldırdıktan sonra planlamayı, hoca, teknik kadro ve mali işlere bakan ekibin vereceği ortak kararla yapacağız. Talisca olabilir ama olamayabilir de bugünün konusu değil" şeklinde yanıt verdi.