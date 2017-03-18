 Beşiktaş, Antalya'ya geldi – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    , 'ya geldi

    Beşiktaş, Antalya'ya geldi

    , Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında ile yapacağı maç için kente geldi.

    Özel bir uçakla Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi Antalya'da 100 kadar taraftar meşaleler yakarak karşıladı.

    Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'ya yoğun ilgi gösterilmesi dikkati çekti.

    kafilesi, taraftarların tezahüratları eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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