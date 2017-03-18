Beşiktaş, Antalya'ya geldi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maç için kente geldi.
Özel bir uçakla Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi Antalya'da 100 kadar taraftar meşaleler yakarak karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'ya yoğun ilgi gösterilmesi dikkati çekti.
Beşiktaş kafilesi, taraftarların tezahüratları eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:09
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