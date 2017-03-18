Bekle bizi Stockholm!
Olympiakos’u eleyen Beşiktaş, Fransızların güçlü ekibi ile eşleşti. Hücum hatları korkutucu, defansları arızalı Stockholm ile arasında 4 maç olan Kartal ise iddialı.
Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz son 16 turunda Olympiakos'u denize dökerek dünkü kuralara adını yazdırmıştı. Heyecanla beklenen kurada Kartal'a Lyon geldi. Roma'yı eleyerek büyük sükse yapan Fransız temsilcisi, Beşiktaş'ın dişine göre bir rakip. Lyon'un artıları Fekir, Lacazette, Ghezzal, Cornet gibi müthiş bir hücum hattına sahip olmaları. Ancak savunmaları da tam tersi 'el bombası' dolu. Özellikle hücum preste oynaması halinde Mapou ciddi hata yapıyor. İlk maçta ön liberoları Gonalons'un olmaması büyük avantaj. Lyon ligde lider Monaco'nun 18 puan gerisinde. Fransa Kupası'nda Marsilya'ya, lig kupasında ise penaltılarla Guingamp'a elendiler. Bu 3 kulvarda kötü gitmeleri Beşiktaş'ın işini zorlaştıracak çünkü en büyük hedefleri olarak kupayı kaldıranın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gittiği Avrupa Ligi kaldı. Kartal'ın avantajı iki Lyon maçı arasına referandumun denk gelmesi. Böylece yıpranmadan sadece bu maçlara konsantre olabilecek.
SON 6 MAÇTA 28 GOL ATTILAR
Lyon kendi sahasında taraftarının da desteğiyle inanılmaz baskı kurabilen bir ekip. Lumieres Stadı'ndaki son 6 maçta rakip kalelere tam 28 gol attılar. Bu da 4.6 gibi inanılmaz bir ortalamaya denk geliyor. Lyon iç sahada Avrupa Kupası'nda AZ Alkmaar'a 7, Roma'ya 4, ligde Toulouse, Dijon ve Nancy'ye 4'er, Metz'e 5 gol kaydetti. Siyah-beyazlıların savunmada içeride-dışarıda çok dikkatli olması gerekiyor.
MEMPHİS YOK GONALONS CEZALI
Beşiktaş için bu turdaki en güzel haberlerden biri Memphis Depay'ın statü gereği Avrupa Ligi'nde forma giyememesi. Ocak'ta Lyon'a transfer olduktan sonra müthiş bir form grafiği yakalayan Hollandalı yıldız Manchester United formasıyla bu kupada boy gösterdiği için Avrupa'da yok. Ayrıca ön libero Maxime Gonalons da ilk maçta sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak. Onun yokluğunda Lyon'un orta saha organizasyonunda sıkıntı yaşaması büyük ihtimal. Atiba ile Kartal bu bölgeye hükmetme şansını yakaladı.
FRANSIZLAR İLE ALTINCI RANDEVU
Beşiktaş tarihinde daha önce Fransız ekipleriyle 5 maç yaptı. PSG'ye 2-1 yenildi. Auxerre'e deplasmanda 2-0 yenilip evinde 2-2 berabere kaldı. Marsilya'yı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup etmeyi bildi. İki ülke takımları arasındaki galibiyetlerde ise Fransızlar 26'ya 20 üstün. 12 maç beraberlikle sonuçlandı.
TRABZON VE DENİZLİ ELEDİ
Lyon, Türk takımlarına yabancı değil. Fransız ekibi daha önce 3 kez Türk ekipleriyle eşleşti. 1991-92'de Trabzonspor, Lyon'u 4-1 ve 4-3'lük galibiyetlerle elemişti. 2002-03'te ise Denizlispor, 0-0 ve 1-0'la rakibini Avrupa Kupaları'nda saf dışı bırakmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise karşılaştıkları Fenerbahçe'yi 4 kez yendiler.
SON 6 MAÇTA 28 GOL ATTILAR
Lyon kendi sahasında taraftarının da desteğiyle inanılmaz baskı kurabilen bir ekip. Lumieres Stadı'ndaki son 6 maçta rakip kalelere tam 28 gol attılar. Bu da 4.6 gibi inanılmaz bir ortalamaya denk geliyor. Lyon iç sahada Avrupa Kupası'nda AZ Alkmaar'a 7, Roma'ya 4, ligde Toulouse, Dijon ve Nancy'ye 4'er, Metz'e 5 gol kaydetti. Siyah-beyazlıların savunmada içeride-dışarıda çok dikkatli olması gerekiyor.
MEMPHİS YOK GONALONS CEZALI
Beşiktaş için bu turdaki en güzel haberlerden biri Memphis Depay'ın statü gereği Avrupa Ligi'nde forma giyememesi. Ocak'ta Lyon'a transfer olduktan sonra müthiş bir form grafiği yakalayan Hollandalı yıldız Manchester United formasıyla bu kupada boy gösterdiği için Avrupa'da yok. Ayrıca ön libero Maxime Gonalons da ilk maçta sarı kart cezası nedeniyle oynamayacak. Onun yokluğunda Lyon'un orta saha organizasyonunda sıkıntı yaşaması büyük ihtimal. Atiba ile Kartal bu bölgeye hükmetme şansını yakaladı.
FRANSIZLAR İLE ALTINCI RANDEVU
Beşiktaş tarihinde daha önce Fransız ekipleriyle 5 maç yaptı. PSG'ye 2-1 yenildi. Auxerre'e deplasmanda 2-0 yenilip evinde 2-2 berabere kaldı. Marsilya'yı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup etmeyi bildi. İki ülke takımları arasındaki galibiyetlerde ise Fransızlar 26'ya 20 üstün. 12 maç beraberlikle sonuçlandı.
TRABZON VE DENİZLİ ELEDİ
Lyon, Türk takımlarına yabancı değil. Fransız ekibi daha önce 3 kez Türk ekipleriyle eşleşti. 1991-92'de Trabzonspor, Lyon'u 4-1 ve 4-3'lük galibiyetlerle elemişti. 2002-03'te ise Denizlispor, 0-0 ve 1-0'la rakibini Avrupa Kupaları'nda saf dışı bırakmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise karşılaştıkları Fenerbahçe'yi 4 kez yendiler.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
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