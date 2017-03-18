Ba, çeyrek finalde yok!
Beşiktaş'ta Demba Ba'dan kötü haber geldi.
Aboubakar'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde elinde sadece Cenk Tosun kalan siyah-beyazlılarda, yeni kural gereği DemBa Ba'nın adınının UEFA listesinde yer alamayacağı belirtildi. UEFA'da daha önce, çeyek final öncesi takımlar kadrolarına yeni isimler eklenebiliyordu.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
Ba, çeyrek finalde yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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