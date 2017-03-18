 Ba, çeyrek finalde yok! – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Ba, çeyrek finalde yok!

    Ba, çeyrek finalde yok!

    'ta 'dan kötü haber geldi.

    Aboubakar'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde elinde sadece Cenk Tosun kalan siyah-beyazlılarda, yeni kural gereği 'nın adınının UEFA listesinde yer alamayacağı belirtildi. UEFA'da daha önce, çeyek final öncesi takımlar kadrolarına yeni isimler eklenebiliyordu.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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