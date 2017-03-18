 ''Adımız çok duyulacak'' – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Adımız çok duyulacak''

    ''Adımız çok duyulacak''
    Yönetici , kazanacakları başarılarla Avrupa'da daha çok duyulan bir takım olacaklarını söyledi. Albayrak, "Teslim olmayan, sürekli mücadele eden bir takım ruhu vardı. 10 kişi kaldıktan sonra bunu daha çok gösterdik ve savaşarak kazandık" dedi.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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