 ''Adamların stadı yanıyor'' – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Adamların stadı yanıyor''

    ''Adamların stadı yanıyor''
    ile eşleşmek Lyon'lu taraftarların da gözünü korkuttu. Taraftar forumlarında eşleşmeyi değerlendiren Fransız futbolseverlerin bazı yorumları şu şekilde: "Rövanştan korkuyorum, statları cehennem gibi", "Zor kura çektik. Statları yanıyor bu adamların", "Hücumda çok iyiler. Bizim savunmamızı çok zorlarlar"
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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