''Adamların stadı yanıyor''
Beşiktaş ile eşleşmek Lyon'lu taraftarların da gözünü korkuttu. Taraftar forumlarında eşleşmeyi değerlendiren Fransız futbolseverlerin bazı yorumları şu şekilde: "Rövanştan korkuyorum, statları cehennem gibi", "Zor kura çektik. Statları yanıyor bu adamların", "Hücumda çok iyiler. Bizim savunmamızı çok zorlarlar"
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan şok hareket
Toplam 29
Yorum
taraftar Mantıklı düşünmek lazım Abubakara bu yıl ihtiyacımız var.Ceza kesilsin tabiiki ama dışlanmamalı.
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Toplam 50
Yorum
dost türkiyemizi avrupada temsil eden beşiktaşa canı gönülden basarılar o kupa vodafona gelecek
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Toplam 5
Yorum
Medjani Medjani bir drucia etmez adam.çok sağlam ve topu oyuna iyi sokuyor medjani gibi rastgele vurmuyor
''Adamların stadı yanıyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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