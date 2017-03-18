 Aboubakar’a ağır ceza! – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    ’a ağır ceza!

    Aboubakar’a ağır ceza!

    yönetimi, kırmızı kart gören Kamerunlu yıldıza 200 bin euro ceza kesecek.

    yönetimi gördüğü kırmızı kart sonrasında 'a sezonun en yüksek para cezasını kesme kararı aldı. Gördüğü kırmızı kart için 100 bin euro, UEFA'nın vereceği cezaya göre de maç başına 50 bin euro para cezası verecek. En az 2 maç Avrupa'da oynamaması beklenen Aboubakar'a toplamda 200 bin euro ceza verilmesi gündeme geldi. Bu arada Aboubakar'a 100 bin TL'ye yükseltilen tur priminin yarısının verilmesi de gündeme gelecek.

    FATURASINI ÖDEYECEK
    Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Aboubakar'ın yaptığının cezasız kalmayacağını söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, "Takımda en mülayim diye kimi sorsanız ilk söyleyeceğim isim Aboubakar olur. Rakibi tahrik mi etti bilmiyorum ama kendinize hakim olamayıp takımı 10 kişi bırakamazsınız" dedi.

    ÖZÜRÜ İŞE YARAMADI
    Aboubakar'ın devre arasında takım arkadaşlarından özür dilediği ancak bu özrün ceza almasına engel olmayacağı belirtildi. Bu arada Kamerunlu oyuncunun, maç sonunda sevinç gösterilerini beklemeden tek başına stattan ayrılması da tepki çeken bir başka davranış oldu.
    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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