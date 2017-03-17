Yunan basını faturayı kesti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın konuk ettiği Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek final biletini alması, Yunan basınında geniş yer buldu.
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Fos, "Boğaz'da Facia" başlığıyla verdiği haberinde, "Olympiakos, Beşiktaş karşısında utanç verici bir yenilgiye uğradı. Olympiakos'un yediği üç golün sorumlusu Leali'ydi. Yunanistan temsilcisi oyuna korkak başladı. Leali'nin katkısıyla ilk 20 dakikada Beşiktaş iki gol birden buldu." değerlendirmesinde bulundu.
"Leali'den çeyrek final hediyesi" manşetini kullanan Olympiakos Kulübüne yakın spor gazetelerinden "Gavros" ise "Leali'nin her iki maçta da hataları büyüktü. Özellikle dün, kalede yoktu. Beşiktaş'ın 5 şutundan 4'ü gol oldu." ifadelerini kullandı.
"Protathlitis" gazetesi de "Boş kalede kabus. Boğaz'da intihar" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Olympiakos'un tüm çabalarının, kalecisi Leali'nin "trajik hataları" nedeniyle heba olduğu belirtildi. Haberde, "Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ama bizde kalecisiz oynadık." yorumunda bulunuldu.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:35
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