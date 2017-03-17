 Usta’dan Beşiktaş'a tebrik – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Usta’dan Beşiktaş'a tebrik

    Usta’dan Beşiktaş'a tebrik
    Trabzonspor Başkanı , Beşiktaş'ı kutladı. Usta, twitter'dan "Uzun ince yolun son virajına giren BJK camiasını tebrik ederim. Bu sene gidebileceğiniz kadar ilerleyin... seneye bizim 50.yılımız:))" ifadesini kullandı.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:26
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