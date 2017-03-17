 UEFA’dan kutlama – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    ’dan kutlama

    UEFA’dan kutlama
    Avrupa Ligi'nin resmi twitter hesabı da Beşiktaş'ın koreografisini kutladı. UEFA, bu görseli paylaşarak "Muhteşem tribün şovu, Beşiktaş taraftarları" yazıp, alkış emojisi kullandı. Bu görsel, yabancı spor sitelerinde de kullanıldı.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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