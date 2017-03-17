 TFF'den Beşiktaş'a tebrik – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    'den 'a tebrik

    TFF'den Beşiktaş'a tebrik

    Türkiye Futbol Federasyonu (), 'nde çeyrek finale yükselen 'ı tebrik etti.

    'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 'ın son 16 turunda Yunan temsilcisi 'u eleyerek çeyrek finale yükselme başarısı gösterdiği belirtilerek, " çeyrek finalinde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'a, başarılar dileriz." denildi.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:59
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