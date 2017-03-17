Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Fransa ekibi Lyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmaları 13 Nisan, rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in Başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
Kura çekimi sonrası son 8'e kalan takımların eşleşmeleri şu şekilde oldu:
Anderlecht - Manchester United
Celta Vigo - Genk
Ajax - Schalke 04
Lyon - Beşiktaş
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:21
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 3
Yorum
hagı ıyı olmadı
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 3
Yorum
BJK İçime doğmuştu. :)
- Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Toplam 3
Yorum
12nümero Lyon çıkmasın dedim, her zamanki kura şansımız yine yakamıza yapıştı. Erken final oldu, şansımız P
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