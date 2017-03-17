Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmaları 13 Nisan, rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in Başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.



Kura çekimi sonrası son 8'e kalan takımların eşleşmeleri şu şekilde oldu:



Anderlecht - Manchester United

Celta Vigo - Genk

Ajax - Schalke 04

Lyon - Beşiktaş