 Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

    Son dakika | Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Fransa ekibi Lyon oldu.

    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmaları 13 Nisan, rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in Başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

    Kura çekimi sonrası son 8'e kalan takımların eşleşmeleri şu şekilde oldu:

    Anderlecht - Manchester United
    Celta Vigo - Genk
    Ajax - Schalke 04
    Lyon - Beşiktaş

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:21
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