 ''Sizi finale bekliyorum'' – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    ''Sizi finale bekliyorum''

    ''Sizi finale bekliyorum''
    'ın kiralık olarak Almanya 1. Ligi Bundesliga'da 'ta forma giyen İsveçli stoperi , taraftarların Vodafone Arena'daki muhteşem koreografisine sosyal medya hesabından destek verdi. 25 yaşındaki futbolcu twitter hesabından koregrafinin fotoğrafıyla birlikte, "Kartallar, sizi Stockholm'de bekliyorum" yazısını paylaştı. Milosevic'in bu paylaşımı sosyal medyada taraftarlardan oldukça fazla beğeni aldı.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:24
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