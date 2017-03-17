Olympique Lyon zor rakip!
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon ile eşleşen Beşiktaş'ın rakibi tam manasıyla istim üzerinde bir takım. İkili arasındaki ilk maç 13 Nisan'da 59 bin 186 kişilik Park Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak. İkinci maç ise 20 Nisan Vodafone Arena'da yapılacak.
2002-2008 YILLARI ARASINDA ZİRVEYE ULAŞTI
Olympique Lyon, 2002 ve 2008 arasında zirveye çıktı. Fransa ekibi, bu yıllar arasında 7 Fransa ligi şampiyonluğu, 1 Fransa kupası ve 1 Fransa Lig kupasını müzesine götürdü.
FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ, TRABZONSPOR VE DENİZLİSPOR'A ELENDİ
Olympique Lyon, daha önce 3 kez Türk takımları ile eşleşti. 1991-92 sezonunda Trabzonspor ile UEFA Kupası'nda eşleşen Lyon, Bordo-Mavili ekibe evinde 4-3, deplasmanda ise 4-1 yenilerek saf dışı kaldı.
2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda Denizlispor ile eşleşen Fransız ekip, deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık eşitlik ile ayrılsa da evinde oynadığı maçı 1-0'lık skorla kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe ile mücadele eden Lyon, 4 maçı da kazanarak Fenerbahçe'yi eledi.
PAZAR GÜNÜ PSG DEPLASMANINDA
Olympique Lyon Fransa 1'inci Ligi'nde 50 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Lyon, pazar günü 65 puanla ligde ikinci sırada bulunan Paris Saint-Germain ile Parc des Princes Stadı'nda karşılaşacak. Öte yandan iki takım arasında bu sezon oynanan 2 maçta Paris Saint-Germain'in üstünlüğü bulunuyor.
Lyon evinde oynadığı son 6 maçta ise hiç yenilgi yüzü görmedi. Lyon'un evindeki son 6 maçın sonucu şu şekilde:
Lyon 4-0 Nancy
Lyon 4-2 Dijon
Lyon 7-1 Alkmaar
Lyon 5-0 Metz
Lyon 4-2 Roma
Lyon 4-0 Toulouse
İDEAL 11
Teknik Direktörlüğünü Bruno Genesio'nun yaptığı Olympique Lyon'un yaş ortalaması 25.8. Fransı ekibin ideal 11'i ise şu futbolculardan oluşuyor: "Lopes - Diakhaby - Jallet - Mammana - Morel - Gonalons - Tolisso - Tousart - Valbuena - Cornet - Lacazette."
Bruno Genesio, ilk 11'in yanı sıra yedek kulübesinde ise "Mathieu Gorgelin - Rafael - Mapou Yanga-Mbiwa - Sergi Darder - Jordan Ferri - Nabil Fekir - Rachid Ghezzal"e forma şansı tanıyor.
İŞTE TAKIMIN GOLCÜLERİ
Alexandre Lacazette: 22 Gol
Mathieu Valbuena: 7 Gol
Corentin Tolisso: 6 Gol
Nabil Fekir: 6 Gol
Memphis Depay: 5 Gol
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:32
- Aboubakar özür diledi
Toplam 1
Yorum
Ertan Bu yapılan hareket özür dilemekle geçiştirilemez, bunun muhakkak bir cezai yönü olmalıdır. Futbolculara prim verildiği gibi cezada verilecek
- Bu zafer Türkiye için!
Toplam 7
Yorum
Ertan Böyle ortamlarda maç gününü dahi ayarlamıyorlar, gerekirse maçını bile ileri bir tarihe bıracak. AMA NEREDE. Bu işler Avrupada böylemi?
- Bu zafer Türkiye için!
Toplam 7
Yorum
Ertan Tabiiki bu zafer TÜRKİYE İÇİN. Ama gelin görünki, Ülkemizi tek başına sırtlayan Beşiktaşımıza Federasyonun yaklaşımı hiçte olumlu değil.
Olympique Lyon zor rakip! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.