Olympique Lyon zor rakip!

Fransa ekibi, çeyrek finale gelene kadar bir kez yenilgi yüzü gördü. UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile karşılaşan Lyon, evinde oynanan maçı 7-1, deplasmanda oynadığı maçı ise 4-1 kazandı. 3'üncü turda İtalya temsilcisi Roma ile ilk maçına evinde çıkan Olympique Lyon, bu maçı 4-2 alırken ikinci maçta deplasmanda Roma'ya 2-1 mağlup oldu.

2002-2008 YILLARI ARASINDA ZİRVEYE ULAŞTI



Olympique Lyon, 2002 ve 2008 arasında zirveye çıktı. Fransa ekibi, bu yıllar arasında 7 Fransa ligi şampiyonluğu, 1 Fransa kupası ve 1 Fransa Lig kupasını müzesine götürdü.



FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ, TRABZONSPOR VE DENİZLİSPOR'A ELENDİ



Olympique Lyon, daha önce 3 kez Türk takımları ile eşleşti. 1991-92 sezonunda Trabzonspor ile UEFA Kupası'nda eşleşen Lyon, Bordo-Mavili ekibe evinde 4-3, deplasmanda ise 4-1 yenilerek saf dışı kaldı.



2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda Denizlispor ile eşleşen Fransız ekip, deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık eşitlik ile ayrılsa da evinde oynadığı maçı 1-0'lık skorla kaybetti.



UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe ile mücadele eden Lyon, 4 maçı da kazanarak Fenerbahçe'yi eledi.



PAZAR GÜNÜ PSG DEPLASMANINDA



Olympique Lyon Fransa 1'inci Ligi'nde 50 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Lyon, pazar günü 65 puanla ligde ikinci sırada bulunan Paris Saint-Germain ile Parc des Princes Stadı'nda karşılaşacak. Öte yandan iki takım arasında bu sezon oynanan 2 maçta Paris Saint-Germain'in üstünlüğü bulunuyor.



Lyon evinde oynadığı son 6 maçta ise hiç yenilgi yüzü görmedi. Lyon'un evindeki son 6 maçın sonucu şu şekilde:



Lyon 4-0 Nancy



Lyon 4-2 Dijon



Lyon 7-1 Alkmaar



Lyon 5-0 Metz



Lyon 4-2 Roma



Lyon 4-0 Toulouse

İDEAL 11



Teknik Direktörlüğünü Bruno Genesio'nun yaptığı Olympique Lyon'un yaş ortalaması 25.8. Fransı ekibin ideal 11'i ise şu futbolculardan oluşuyor: "Lopes - Diakhaby - Jallet - Mammana - Morel - Gonalons - Tolisso - Tousart - Valbuena - Cornet - Lacazette."



Bruno Genesio, ilk 11'in yanı sıra yedek kulübesinde ise "Mathieu Gorgelin - Rafael - Mapou Yanga-Mbiwa - Sergi Darder - Jordan Ferri - Nabil Fekir - Rachid Ghezzal"e forma şansı tanıyor.



İŞTE TAKIMIN GOLCÜLERİ

Alexandre Lacazette: 22 Gol

Mathieu Valbuena: 7 Gol

Corentin Tolisso: 6 Gol



Nabil Fekir: 6 Gol

Memphis Depay: 5 Gol