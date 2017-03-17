Lyon yöneticisinden Beşiktaş yorumu
Olympique Lyon yöneticisi Lacombe: "Beşiktaş çok iyi bir takım. Zor bir rakip ve çekişmeli bir maç olacak"
Fransa'nın Olympique Lyon takımının yöneticilerinden Bernard Lacombe, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Beşiktaş'ın çok iyi takım olduğunu söyledi.
Kura çekiminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Olympique Lyon Kulübü yöneticilerinden Bernard Lacombe, "Türk futbolunu yakından tanıyoruz. Hararetli ve her zaman ilginç bir atmosfer oluyor. Ayrıca Beşiktaş çok iyi bir takım. Zor bir rakip ve çekişmeli bir maç olacak. Ne olup biteceğini kimse bilemez. Bakalım, yaklaşık bir ay içinde fiziksel olarak nasıl olacağız. Bu turnuvada olmak büyük bir zevk." ifadelerini kullandı.
Fransız spor gazetesi L'Equipe ise Beşiktaş'ı "büyük lokma" olarak tanımladı.
Gazete, "Turnuvanın favorilerinden Roma'yı eledikten sonra Lyon için şimdi de bir diğer büyük lokma." değerlendirmesinde bulundu.
Olympique Lyon takımının kurada yer alan İngiliz Manchester United ile eşleşmemesinin ise bir şans olduğunu belirten Fransız gazetesi, "daha kötüsü olabilirdi." yorumunu yaptı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:44
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
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