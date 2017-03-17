Lyon yöneticisinden Beşiktaş yorumu

Fransa'nın Olympique Lyon takımının yöneticilerinden Bernard Lacombe, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Beşiktaş'ın çok iyi takım olduğunu söyledi.

Kura çekiminin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Olympique Lyon Kulübü yöneticilerinden Bernard Lacombe, "Türk futbolunu yakından tanıyoruz. Hararetli ve her zaman ilginç bir atmosfer oluyor. Ayrıca Beşiktaş çok iyi bir takım. Zor bir rakip ve çekişmeli bir maç olacak. Ne olup biteceğini kimse bilemez. Bakalım, yaklaşık bir ay içinde fiziksel olarak nasıl olacağız. Bu turnuvada olmak büyük bir zevk." ifadelerini kullandı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe ise Beşiktaş'ı "büyük lokma" olarak tanımladı.

Gazete, "Turnuvanın favorilerinden Roma'yı eledikten sonra Lyon için şimdi de bir diğer büyük lokma." değerlendirmesinde bulundu.

Olympique Lyon takımının kurada yer alan İngiliz Manchester United ile eşleşmemesinin ise bir şans olduğunu belirten Fransız gazetesi, "daha kötüsü olabilirdi." yorumunu yaptı.