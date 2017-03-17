Komşu’ya ilk tokat

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ilk kez bir Yunan takımını yendi. Siyah-beyazlı ekip daha önce Yunan temsilcileri ile 3 kez karşılaştı.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Asteras ile 1-1 ve 2-2 berabere kalan Kara Kartal, bu sezon Olympiakos ile ilk maçta yine 1-1 berabere kalmıştı. 1958-59'daki Şampiyon Kulüpler Kupası eşleşmesinde ise Olympiakos sahaya çıkmadığı için Beşiktaş hükmen galip ilan edildi.



10 MAÇTA TEK YENİLGİ

Kartal, Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 10 maçta tek yenilgiyle yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar diğer 9 maçın 4'ünü kazanırken, 5'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi grup aşaması son hafta maçında Dinamo Kiev karşısında 6-0'lık skorla aldı. Beşiktaş bu 10 maçta 19 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.



3. KEZ SON 8'DE

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3. kez çeyrek finale yükselerek en iyi derecesini tekrarladı. Siyah-beyazlı takım, daha önce de 1986- 87 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2002-03 sezonunda da UEFA Kupası'nda son 8 takım arasına kalmayı başarmıştı. Kartal 1986-87 sezonunda çeyrek finalde Dinamo Kiev karşısında 5-0 ve 2-0, 2002-03 sezonunda ise çeyrek finalde Lazio önünde 1-0 ve 2-0 kaybederek elendi.