Komşu’ya ilk tokat
Beşiktaş, Avrupa kupalarında ilk kez bir Yunan takımını yendi. Siyah-beyazlı ekip daha önce Yunan temsilcileri ile 3 kez karşılaştı.
10 MAÇTA TEK YENİLGİ
Kartal, Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 10 maçta tek yenilgiyle yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar diğer 9 maçın 4'ünü kazanırken, 5'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi grup aşaması son hafta maçında Dinamo Kiev karşısında 6-0'lık skorla aldı. Beşiktaş bu 10 maçta 19 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.
3. KEZ SON 8'DE
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3. kez çeyrek finale yükselerek en iyi derecesini tekrarladı. Siyah-beyazlı takım, daha önce de 1986- 87 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2002-03 sezonunda da UEFA Kupası'nda son 8 takım arasına kalmayı başarmıştı. Kartal 1986-87 sezonunda çeyrek finalde Dinamo Kiev karşısında 5-0 ve 2-0, 2002-03 sezonunda ise çeyrek finalde Lazio önünde 1-0 ve 2-0 kaybederek elendi.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:33
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Komşu’ya ilk tokat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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