 ''Kim gelirse gelsin hazırız'' – Fotomaç – 17 Mart 2017
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HEPSİ
    17 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ''Kim gelirse gelsin hazırız''

    ''Kim gelirse gelsin hazırız''
    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve görevini başarıyla tamamlayan , maç sonu "Eksik kalınca daha fazla mücadele ettik, acı çektik ama maçı kazandık. Tüm takımı tebrik etmek lazım. Kurada kim gelirse gelsin kazanmak için hazırız" diye konuştu.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:30
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