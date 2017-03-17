Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı

Hırvatistan Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart Cuma günü Ukrayna'yı ağırlayacak, 4 gün sonra ise Estonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Hırvatistan'ın 23 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Matej Mitrovic de kadroya çağrıldı.

Teknik direktör Ante Cacic tarafından belirlenen aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Savunma: Matej Mitrovic (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Dinamo Kiev), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric, Marko Leskovic (Dinamo Zagreb), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ivan Perisic, Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Fiorentina), Marko Rog (Napoli), Filip Bradaric (Rijeka)

Forvet: Mario Mandzukic, Marko Pjaca (Juventus), Nikola Kalinic (Fiorentina), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Duje Cop (Sporting Gijon)



