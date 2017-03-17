Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna, hazırlık maçında ise Estonya ile karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Hırvatistan Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart Cuma günü Ukrayna'yı ağırlayacak, 4 gün sonra ise Estonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Hırvatistan'ın 23 kişilik aday kadrosu açıklandı.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Matej Mitrovic de kadroya çağrıldı.
Teknik direktör Ante Cacic tarafından belirlenen aday kadroda yer alan isimler şöyle:
Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)
Savunma: Matej Mitrovic (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Dinamo Kiev), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric, Marko Leskovic (Dinamo Zagreb), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)
Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ivan Perisic, Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Fiorentina), Marko Rog (Napoli), Filip Bradaric (Rijeka)
Forvet: Mario Mandzukic, Marko Pjaca (Juventus), Nikola Kalinic (Fiorentina), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Duje Cop (Sporting Gijon)
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:34
- Asistanların kralı Talisca
Toplam 3
Yorum
Talisca Emrin olur abi
- Aboubakar özür diledi
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SENİN SUÇUN YOK..!! ESAS SUÇLU; TOPA VURMAYI BİLMEYEN SENİN GİBİ TESADÜFİ VE ŞANSA GOL ATAN ADAMI ( GOLCÜ ) DİYE GETİRENLERDE...!!
- Beşiktaş'ın geliri 35 milyon Euro'yu geçecek
Toplam 1
Yorum
Ertan BEŞİKTAŞIM! SEN ÇOK YAŞA, CANIM FEDA OLSUN SANA, HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ, SENİN SEVGİN BU DÜNYADA... Hepinizin ayaklarınıza sağlık. SAĞOLUN
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