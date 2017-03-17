 Hakem Kalkavan – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Hakem Kalkavan

    Hakem Kalkavan
    , Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Antalya ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda pazar günü 19.00'da oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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